Netanyahu:„Războiul renașterii” se va încheia doar după ce obiectivele Israelului vor fi îndeplinite

00:10

13 este numărul candidaților ale căror dosare au fost validate de Biroul Electoral Central pentru a putea participa la alegerile prezidențiale din 2024. Dintre aceștia, avem patru candidați independenți și nouă șefi ai partidelor politice. Pe listă regăsim, însă, cel puțin trei nume de foști înalți demnitari. Mircea Geoană este cel mai important dintre ei, iar declarația sa de avere, completată pentru a fi depusă la BEC, devoalează salariul pe care acesta l-a încasat, anul trecut, în calitate de secretar general adjunct al NATO – 240.000 de euro. Ana Birchall, fost ministru al Justiției, candidează, de asemenea, iar în declarația ei de avere găsim informația conform căreia deține două lingouri de aur, în valoare de peste 411.000 de euro, iar leafa din ultimul an încasată de la Nuclearelectrica a fost de 536.000 de lei. Soțul a fost remunerat, în 2023, cu 1,2 milioane de dolari. Un alt candidat-surpriză este Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al directorului SIE. Acesta se poate lăuda cu o pensie militară de 240.000 de lei pe an, în timp ce soția sa primește pensie de la SRI de aproape 100.000 de lei pe an.