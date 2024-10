„Am avut prime de la FCSB”, la 4 ani după Cazul Valiza! » Interviu-BOMBĂ cu Marian Cristescu despre o carieră plină de povești: „Budescu îl lua de urechi pe băiatul lui Ioan Niculae” + „Răzvan Lucescu ne-a legat cu sfoara”

23:00

Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul de la Rapid, a dezvăluit că nu are de gând să plece de la echipa din Giulești.Rapid cu Marius Șumudică pe banca tehnică nu are cel mai bun parcurs în Superligă. Echipa din Giulești are 2 victorii și tot atâtea remize și înfrângeri cu „Șumi” ca antrenor.Giuleștenii sunt pe locul 12 în clasament după primele 12 etape din Liga 1. ...