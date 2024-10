Au devenit vicecampioni mondiali pe cel mai dur traseu de raliu din lume!

08:10

BNR – Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an, a anunţat banca centrală. BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an şi a ratei