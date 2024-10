Muzeul Național de Artă Timișoara, primul muzeu de artă din România finalist la Gala „Art Museum Awards 2024”

Muzeul Național de Artă Timișoara a adus titlul de finalist în competiția internațională a muzeelor de artă europene, organizată de European Museum Academy în colaborare cu The A. G. Leventis Foundation și The Leventis Municipal Museum of Nicosia, Cipru.

