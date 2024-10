SURSE: Perchezitii DNA la Casa Română de Comerț Unirea, într-un dosar cu un prejudiciu uriaș: sunt cercetate nereguli grave

Perchezitii de amploare, miercuri dimineata, la Casa Romana de Comert Unirea, intr-un dosar de abuz in serviciu, sustin surse citate de Realitatea PLUS. In cauza, vorbim despre un prejudiciu urias de 41 milioane de lei.

