Lixandru a fost operat » Mihai Stoica a anunțat când așteaptă revenirea

11:20

Noile date indică faptul că Valve lucrează activ la un remake al hărții Train. Legendara hartă Train a lipsit din CS încă de la trecerea de la Counter Strike: Global Offensive la Counter Strike 2. Acest lucru s-ar putea schimba în curând.Valve lucrează la readucerea hărții Train în joc!Harta Train se află, aparent, într-un proces de refacere:The latest Counter-Strike update reveals that the devs are working on an updated version of de_train! pic.twitter. ...