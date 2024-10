Sărbătoare 10 octombrie. Mari sfinți ai ortodoxiei, prăznuiți astăzi în calendar. Zi cu însemnătate deosebită

Sfantul Ambrozie de la Optina este cinstit pe 10 octombrie. Sfantul Ambrozie de la Optina este unul dintre cei mai renumiti sfinti pe care i-a dat lumii pamantul sfintit din Manastirea Optina. Nascut in data de 21 noiembrie 1812, intr-o localitate din regiunea Tambov, si trecut la cele vesnice in ziua de 10 octombrie 1891, acest cuvios parinte a fost canonizat in anul 1988, desi ucenicii sai l-au cinstit inca din ziua trecerii sale la cele vesnice.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea