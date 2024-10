PREMIERĂ. Orașul Vorbește în direct de la Viena, la Radio România Cultural

08:00

Sindicatul de la metroul bucureștean se plânge de finanțarea foarte slabă din ultimii 10 ani – sub 75% din necesarul anual – care a dus la un deficit bugetar de peste 300%. Lipsa banilor a creat probleme legate de deficitul de personal, iar sindicaliștii spun că foarte curând nu va mai avea cine să conducă trenurile sau să le repare. Sindicatul acuză problemele implicării politice și managementul defectuos din ultimii 10 ani. În plus, trenurile noi care au fost cumpărate de România nu vor ajunge în circulație nici în ianuarie 2025 - așa cum se zvonea, încă de anul trecut -, ci la Paștele viitor sau „poate la Paștele Cailor” - a declarat liderul sindicatului. Primul tren care a ajuns în România are o defecțiune care încă nu s-a putut rezolva, iar zvonul care circulă acum este că după ce România a obținut despăgubiri uriașe din partea companiei franceze Alstom, care ar trebui să livreze trenurile, celelalte garnituri nu vor mai fi livrate.