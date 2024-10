Un nou documentar despre cel mai mare mister al internetului. Cine a creat Bitcoin, moneda care a schimbat economia lumii

06:30

Dragii mei cu Jurnalul sub brat. S-au încheiat cele trei săptămâni de călătorie în America. Noaptea trecută am revenit în Costa Rica. Sigur că am fost tot timpul în legătură cu voi. Cele mai multe întrebări au fost despre prețuri și despre calitatea serviciilor. Dragilor, prețurile sunt extraordinar de mari în Statele Unite. La fel ca și în România. Acum și în Costa Rica au urcat prețurile foarte sus. Inflația bate la ușa Americii. Situația este însă ținută sub control din motive electorale. Însă nimeni nu poate anticipa ce se va întâmpla cu prețurile după .