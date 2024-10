Momentul flagrantului. IMAGINI cu ministrul-medic care ia ȘPAGĂ. Detaliile uluitoare din ancheta explozivă a DNA

Realitatea PLUS a obtinut imaginile zilei cu fostul ministru al Sanatatii care, in calitatea de medic in Husi, primeste spaga de la un investigator sub acoperire.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea