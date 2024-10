Un animal rar surprins alături de puiul său în pădurile din România. Este al treilea cel mai mare prădător din Europa

21:45

Poliția de frontieră din Croația se confruntă cu acuzații serioase după ce o organizație umanitară a dezvăluit că migranții care încearcă să intre în Uniunea Europeană sunt supuși abuzurilor și că bunurile lor personale sunt distruse. Potrivit organizației No Name Kitchen (NNK), polițiștii croați ar fi ars haine, telefoane mobile și pașapoarte confiscate de la solicitanți de azil, înainte de a-i forța să se întoarcă în Bosnia, relatează The Guardian. Vă avertizăm că urmează informații cu un puternic impact emoțional!