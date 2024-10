Un restaurant englez își amendează clienții care nu mănâncă tot din farfurie

Nu mâncați tot ce comandați la "All you can eat"? Plătiţi amendă! Cel mai recent caz a avut loc în Marea Britanie, unde proprietarul unui pub aplică o penalizare celor care nu consumă tot ce iau de la bufetul...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3