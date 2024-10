NATO se pregătește de un exercițiu militar cu armament nuclear. Mark Rutte: „Trebuie să ne testăm apărarea”

17:45

Biserica Ortodoxă Română prăznuiește, an de an, pe 14 octombrie sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cinstea ei, timp de o săptămână, are loc un pelerinaj în „Cetatea Moldovei”, care în acest an a început pe 8 octombrie 2024. Astăzi, 12 octombrie, rândul pelerinilor care așteaptă să se închine la Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la cele ale Sfântului Pantelimon depășește 6 kilometri.