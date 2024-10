Paul McCartney a participat la Yom Kippur în Chile alături de soția sa

Fostul membru al trupei The Beatles, Paul McCartney, a fost văzut participând la serviciile religioase de Yom Kippur în Santiago, Chile, alături de soția sa, Nancy Shevell, scrie The Times of Israel.

