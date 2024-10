Rămășițele unui alpinist mort pe Everest, descoperite după 100 de ani. Cum a fost identificat? - FOTO

08:00

Ludovic Orban, șeful Forța Dreptei, și liderul PMP Eugen Tomac și-au dat mâna și pleacă în campania electorală pentru parlamentare alături de alte două partide. Împreună au format Alianța Forțelor de Dreapta, o alianță care va funcționa pe toată perioada următoarei legislaturi. Toți candidații vor fi pe liste sub umbrela Forței Dreptei, iar în fiecare secție de votare vor fi reprezentanți, a declarat Ludovic Orban. În plus, pentru că anunțul a fost făcut la Iași, Orban a transmis că vine la Sfânta Parascheva în fiecare an, dar că nu vrea să adune voturi de la pelerinaj precum ceilalți politicieni.