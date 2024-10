Provocare pentru Dan Șucu » Evenimentul pregătit de Rapid: „Plătește cineva pentru transferurile greșite din această vară?”

21:20

Cristiano Ronaldo a anunțat că și-a lansat o colecție de ceasuri de ultralux, în parteneriat cu compania americană de bijuterii Jacob & Co.Ronaldo a transmis pe pagina sa personală de Facebook că și-a dorit de mult să dețină o proprie colecție și acum acest vis a devenit realitate.+1 FOTOÎntotdeauna am visat să am propria mea colecție de ceasuri. Flight of CR7 & the Heart of CR7 se inspiră din unele dintre cele mai emblematice momente ale mele de pe teren. ...