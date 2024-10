4 sfaturi utile pentru a-ți crea outfiturile perfecte pentru noul job de manager

15:20

Nelu Tătaru a declarat, astăzi, că nu a luat bani de la pacienți, că este nevinovat și că vrea să se facă dreptate. „Nu vreau decât să se facă dreptate. Sunt nevinovat. Nu am primit niciun ban. Ieri am văzut prima dată dosarul. Nu am atins niciun ban, au fost nişte provocări. Nu am acceptat […] Articolul Tătaru: „Nu vreau decât să se facă dreptate. Nu am primit niciun ban” apare prima dată în Money.ro.