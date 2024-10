Medic ginecolog prins în flagrant când primea mită pentru a face o operație de cezariană

16:00

Pamela Anderson a strălucit luni seara în New York, emanând glamour și eleganță în vârstă de 57 de ani. Pamela Anderson a întors toate privirile la New York Actrița, cunoscută din serialul „Baywatch”, a captat atenția cu un ansamblu tricotat complet alb, care includea o fustă maxi fluidă și tocuri stiletto bej. În plus, Pamela […]