Atenție șoferi. Apa tonică te poate lăsa fără permis auto

Serviciul secret al Ministerului Afacerilor Interne, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), cunoscută și sub porecla de „Doi și-un sfert”, s-a pus serios pe achiziții, în plină campanie electorală aferentă alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an. Sume semnificative de bani sunt cheltuite, în această perioadă, pentru amenajarea noului sediu al structurii, amplasat în cartierul „serviciilor”, de lângă Palatul Cotroceni. Dar sume și mai mari de bani sunt cheltuite pentru dotarea cu tehnică IT și soft. În doar ultimele două luni, DGPI a încheiat șapte contracte de achiziție publică, a căror valoare totală se ridică la peste 54,2 milioane de lei, cu tot cu TVA.