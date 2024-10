Prima postare pe contul lui Michael Schumacher, după ce ar fi fost la nunta fiicei lui

10:20

Wissam Ben Yedder, fost internațional francez, liber de contract după despărțirea de Monaco din vara acestui an, este acuzat de agresiune sexuală săvârșită sub influența alcoolului. Parchetul din Nisa a solicitat o pedeapsă de un an de închisoare cu executare, plus 18 luni cu suspendare pentru atacantul în vârstă de 34 de ani, decizia urmând să fie pronunțată pe 12 noiembrie. ...