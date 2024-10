R. Moldova, o ţară inundată cu minciuni

14:15

O româncă, stabilită de mulți ani în Anglia, povestit pentru The Telegraph cum este să fii șofer pe autobuz. Femeia susține că salariul și programul au motivat-o. „Știam că am nevoie de un loc de muncă bine plătit și care să mă ajute să am grijă de fiica mea și de școala ei”, a spus tânăra.