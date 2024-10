Expoziție Andrei Pandele și Dan Perjovschi la Art Space Södertörn din Stockholm

19:40

Peste 60 de speakeri români și internaționali, cercetători, antreprenori, inovatori, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai societății civile și lideri din România și Europa au împărtășit soluții pentru un viitor mai verde la Climate Change Summit în fața a peste 1500 de participanți la Opera Română și alte locații din regiune. În plus, evenimentul transmis live pe platforma parteneră We Don’t Have Time, precum și pe climatechange-summit.org, a înregistrat peste 1,3 milioane de vizualizări, evidențiind interesul global pentru soluțiile climatice discutate.