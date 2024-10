Vacanță în America Centrală? Mai așteptați două luni

Dragii mei cu jurnalul sub braț. Cei mai mulți cititori ai noștri sunt cei pasionați de călătorii. Așa că vin spre noi tot felul de întrebări. Pentru că eu trăiesc jumătate de an în America Centrală și sudul Statelor Unite, oamenii mă întreabă când este bine să viziteze aceste părți ale lumii. Asta pentru că au fost îngroziți de ultimul uragan care s-a abătut asupra Floridei, în Caraibe și pe coasta Atlanticului din America Centrală. O doamnă de la banca mea din România m-a sunat să mă întrebe. Copiii ei erau pe punctul de a pleca în vacanță în Costa Rica. Răspunsul meu a fost ferm. Nu acum! Dragii mei, așa cum am mai povestit în această pagină din Jurnalul, acum în zona aceasta este anotimpul umed, care ține din luna mai până în luna noiembrie. Apoi anotimpul uscat începe pe la sfârșitul lunii noiembrie și durează până pe la sfârșitul lunii mai. În anotimpul uscat nu vezi un nor pe cer cu lunile. În schimb, în perioada umedă plouă în fiecare zi. Temperatura este constantă, indiferent de anotimp, peste 30 de grade. Așa că pentru cei care vor să vadă Costa Rica îi sfătuiesc să aleagă anotimpul uscat și, dacă se poate, după sărbătorile de Crăciun și Anul Nou.

