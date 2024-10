Frig în locuințele bucureștenilor. În ce condiții vor beneficia de căldură locuitorii Capitalei. Anunțul Termoenergetica

07:30

Planșeul Dâmboviței, construit în anul 1934, are fisuri grave și cel puțin din anul 2016 se pune problema că s-ar putea prăbuși, producând pagube uriașe, dar mai ales un adevărat genocid. Primăria Sectorului 4 are în administrare acea suprafață, dar Primăria Capitalei o are în proprietate. Pentru că Nicușor Dan nu a depus niciun efort de a accesa fonduri pentru un proiect de reabilitare, a făcut-o primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, crezând că poate face proiectul și fără acordul proprietarului – nu Nicușor Dan, pe persoană fizică, ci PMB. Doar că nu s-a mai cerut avizul proprietarului (PMB), ci doar un aviz de la Apele Române, care dețin terenul de sub apă. Cu avizul obținut, Primăria Sectorului 4 a trecut la faza de execuție a lucrărilor, dar proprietarul – adică Primăria Capitalei – a venit cu „armata proprie” (Poliția locală) pentru a-și „apăra” teritoriul, chiar dacă planșeul respectiv se poate prăbuși oricând.