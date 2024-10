VERNISAJ: Expoziție de scenografie sustenabilă și performance în cadrul Bienalei de Scenografie București și al FNT 2024

Sâmbătă, 19 octombrie 2024, la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, în Foaierul Sălii Studio, a avut loc vernisajul expoziției de scenografie sustenabilă cu tema „Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts”.

