Conducătorul CFR-ului intervine, după scenele tensionate dintre Munteanu și Dan Petrescu + Cum a explicat Louis refuzul de a merge la interviu

CSM București are duminică, de la ora 17:00, un meci dificil acasă împotriva celor de la Metz, echipă care înainte de etapa a șasea din Liga Campionilor ocupa primul loc în grupă și era neînvinsă.Partida dintre CSM București și Metz are loc duminică de la ora 17:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct la Digi Sport și Prima SportCampioana României are de dat unul dintre cele mai dificile teste din această toamnă, confruntarea cu Metz. ...