Rusia își etalează numeroasele arme ale apocalipsei pentru a împiedica Occidentul să-și intensifice sprijinul pentru Ucraina

În acest an, președintele Vladimir Putin a fluturat în mod repetat sabia nucleară, reamintind tuturor că Rusia deține cel mai mare arsenal atomic din lume pentru a încerca să descurajeze Occidentul să intensifice sprijinul pentru Ucraina, scrie The Associated Press .

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)