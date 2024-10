TEST DRIVE Renault Scenic, rebelul familiei

Renault Scenic vine pe piață cu titlul Car of the Year 2024 în buzunar. Ceva trebuie să fi determinat membrii juriului să ofere acest titlu mașinii, așa că am ieșit la vânătoare de justificări.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Adevarul (Romania)