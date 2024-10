Dinamo vs. FCSB 0-2 » Marcatorul unui EUROGOL în derby, Daniel Bîrligea: „Sunt foarte fericit că mi-am câștigat primul derby”

23:20

Gigi Becali, 66 de ani, patronul FCSB, a comentat victoria cu Dinamo, 2-0, imediat după fluierul final.„Eu am văzut comentariul, dar am altă părere despre Dinamo. Nu că sunt diplomat, dar să știți un lucru. S-a luptat foarte mult, dar nu puteau, era diferență de valoare. Nu i-am lăsat, i-am năucit cu presingul! Nici noi nu am avut multe ocazii, pentru că ei au luptat foarte tare, numai că nu au putut face față. ...