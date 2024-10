Andrei Rațiu, încondeiat de Marca: „A fost pe teren pentru că putea fi văzut la televizor. O fantomă”

09:50

New York Liberty, cu Sabrina Ionescu (26 de ani) în componență, a câștigat primul titlu din istoria organizației. Trupa lui Sandy Brondello și-a adjudecat cu 3-2 seria cu Minnesota Lynx, după un meci 5 care a avut nevoie de prelungiri: 67-62.La un an după ce a pierdut finala WNBA contra lui Las Vegas Aces, New York Liberty a izbutit să revină în ultimul act al campionatului și, de această dată, să iasă învingătoare. ...