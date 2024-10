Congresul CORESTA 2024: Oportunități de colaborare pentru reducerea riscurilor asociate fumatului

12:40

Lionel Richie vine în Europa. Starul muzicii americane Lionel Richie a declarat că se îndreaptă spre „cel mai bun loc de turneu din lume" anul viitor, anunțând un nou set de concerte în Marea Britanie și Europa care vor începe primăvara viitoare. Lionel Richie compară turneul cu o vacanță Turneul „Say Hello To The Hits"