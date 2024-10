Neil Lennon spunea că va deveni „cel mai bun din România”, iar acum oferă detalii de culise despre Șumudică: „Uneori, schimbarea poate întrerupe progresul”

12:50

Un insider a dezvăluit informații noi despre battle royale-ul din Halo, inițial dezvoltat sub numele de Project Tatanka, care acum pare să fi fost portat pe Unreal Engine 5.Am discutat despre battle royale-ul din Halo încă de la lansarea Infinite, dar la acea vreme tot ce știam era că se numea Project Tatanka. Apoi, la începutul acestui an, am primit o veste nefericită de la o sursă care susținea că Project Tatanka fusese anulat. Acum auzim că battle royale-ul a revenit. ...