România a vândut toate biletele pentru meciul cu Kosovo. Cât au costat

17:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat astăzi, la Iaşi, că orice regiune din România şi nu numai se dezvoltă atunci când are investiţii majore în trei domenii: transporturi, sănătate şi educaţie. „Orice regiune din România, şi în general, se dezvoltă atunci când are investiţii majore în trei domenii. E vorba de transporturi, sănătate şi educaţie.