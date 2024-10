Formidabila cursă de 80 de metri în 10 secunde » Câștigătorul următorului Balon de Aur: „Am doar 24 de ani și vreau să rămân la Real Madrid pentru totdeauna”

19:00

Rafael Nadal (38 de ani, 151 ATP) a câștigat 1,5 milioane de dolari pentru participarea la turneul Six Kings Slam, un demonstrativ disputat în Arabia Saudită.Spaniolul care se va retrage în acest final de an a jucat două meciuri, ambele pierdute. În total, a petrecut pe teren 169 de minute, adică cu 11 minute sub pragul de 3 ore.La capătul celor două meciuri pierdute, Nadal a primit de la saudiți 1,5 milioane de dolari. ...