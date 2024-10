Horoscop 25 octombrie 2024. Prietenii racilor ar putea avea probleme financiare

19:45

Huawei a lansat oficial HarmonyOS Next, un sistem de operare complet independent de Android și iOS, care promite să ofere o experiență inovatoare utilizatorilor. HarmonyOS Next, alternativa pentru Android și iOS HarmonyOS Next nu doar că elimină dependența de sistemele existente, dar și integrează perfect toate dispozitivele inteligente din ecosistemul Huawei, inclusiv telefoane, tablete, televizoare […]