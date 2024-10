România a depășit Ungaria la valoarea salariului mediu. Maghiarii îi respectă însă mai mult pe cei de la privat

17:30

Maguay, cea mai veche companie românească producătoare de sisteme de calcul sub brand propriu, a organizat a 21-a ediție a evenimentului de referință dedicat echipamentelor și infrastructurii IT critice pentru siguranța organizațiilor „No Time for Downtime”. Maguay, cea mai veche companie românească producătoare de sisteme de calcul Tema ediției de anul acesta s-a referit la […] Articolul Maguay a organizat cea de-a 21-a ediție a evenimentului anual No Time for Downtime apare prima dată în Money.ro.