Coreea de Sud ar putea revizui interdicția de a furniza arme letale Ucrainei

23:45

După o lună și jumătate de grevă, angajații refuză oferta de majorare cu 35% a salariilor Angajații Boeing au votat miercuri împotriva propunerii salariale prezentate de companie, complicând astfel eforturile de redresare ale gigantului din industria aeronautică, potrivit Financial Times. Dintre cei 751 de angajați reprezentând sindicatul International Association of Machinists and Aerospace Workers, 64% […]