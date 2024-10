Cum arată electrica „românească”. Cât costă şi cât dă statul

01:30

Nu ratați expoziția de scenografie sustenabilă cu tema „Crafting the Future – Hands on Scenography: Sustainability and the Performing Arts”, deschisă în Foaierul Sălii Studio la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, în perioada 19 – 27 octombrie. Program zilnic: de la ora 10:00 la ora 18:00. Accesul publicului este liber.