Studiu: Românii se tem de sărăcie, dar sunt mulțumiți de viața lor

17:30

Piața jocurilor de noroc online crește continuu în România. Sunt estimate venituri de peste 752 de milioane de euro pentru 2024, dintre care 550 sunt generate de segmentul de cazino. Rata de creștere calculată de specialiști este de 5,6% de la an la an. Astfel, se anticipează că până în anul 2029 se va ajunge