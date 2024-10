Dezastru, 95 de morți până acum după furtuna DANA. Flavius Stoican are casă în Spania la două ore de Valencia: „Mă stresez mai rău”

Flavius Stoican, antrenorul Reșiței din liga secundă, are casă de 20 de ani în Spania, lângă Alicante, la două ore de Valencia, unde a fost epicentrul furtunii DANA ce-a cutremurat țara prin efectele ei. Flavius a povestit pentru GSP.ro ce impact are ceea ce a văzut la TV și care este situația proprietății sale de pe tărâm ibericCu toții am privit cu stupoare efectele furtunii și a inundațiilor ce-au provocat ravagii în sud-estul Spaniei. ...

