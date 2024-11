Cum arată cotele la alegerile prezidențiale în România și Moldova » Cine e favorit pentru a ajunge la Cotroceni

13:40

Costel Gâlcă (52 de ani) are orele numărate la Universitatea Craiova, după ce echipa a pierdut 0-1 cu Metalul Buzău în Cupa României. În culise, patronul echipei, Mihai Rotaru, dar și oamenii lui de încredere au început căutările pentru un nou antrenor. Numele interzis din prima și care nici nu are șanse să prindă lista scurtă: Edward Iordănescu, fostul selecționer al echipei naționale. GSP.ro are toate detaliile embargoului în Bănie. ...