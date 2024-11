Asociația Let's do it Romania a lansat o aplicație gândită special pentru semnalarea deșeurilor și a plantelor de ambrozie

Asociația Let's do it Romania are o nouă aplicație. O soluție digitală gratuită gândită special pentru semnalarea deșeurilor și a plantelor de ambrozie.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro