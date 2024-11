Marcel Ciolacu îl acuză pe Valeriu Iftime că are „7.800 de contracte cu statul, în valoare de 3 miliarde de euro”

11:50

Coco Gauff (20 de ani și 3 WTA) și Aryna Sabalenka (26 de ani și 1 WTA) au fost întrebate de o jurnalistă de la BBC despre faptul că Turneul Campioanelor 2024 are loc în Arabia Saudită, o țară în care drepturile femeilor sunt restrânse. „Sunt femeie, am avut îndoielile mele”, a spus americanca, în timp ce belarusa a afirmat: „Nu am nicio problemă să joc aici”. ...