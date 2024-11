Universitatea Craiova - FCSB, derby-ul etapei #15 a Superligii. Echipele pregătite de Gâlcă și Charalambous

22:10

Claudiu Petrila (23 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, are un sezon foarte bun la formația din Giulești, motiv pentru care a stârnit interesul mai multor cluburi din străinătate, aspect care îi bucură pe șefii clubului.Petrila s-a transferat definitiv la Rapid la începutul lui 2024, după ce a evoluat vreme de jumătate de an sub formă de împrumut. ...