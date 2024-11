L-a distrus pe Gigi Becali în direct: „A dereglat echipa, a făcut schimbări fără rost”

23:40

Universitatea Craiova - FCSB 1-1. Florin Tănase, mijlocașul ofensiv al echipei roș-albastre, a analizat remiza din Bănie.Tănase a fost extrem de dezamăgit că FCSB nu a câștigat, deși a jucat mai bine de o repriză cu om în plus, după eliminarea lui Ștefan Văldoiu din minutul 42.Florin Tănase: „Nu am jucat ce trebuia”„Nu am jucat ce trebuia pentru a ține de rezultat. Trebuia să jucăm altfel în repriza a doua. Nu ai voie să nu câștigi când nu ai om în plus. ...