O singură mașină, două ilegalități în aceeași seară. Cum au încercat doi tineri teribiliști din Baia Mare să fenteze legea

Sfantul Ioanichie cel Mare s-a nascut in Bitinia si a trait in timpul imparatului Leon Isaurul (717-740). In tinerete a luptat pentru distrugerea icoanelor. A renuntat la iconoclasm in momentul in care un calaugar, care apara cultul icoanelor, i-a spus pe nume, desi se vedeau pentru prima data.