Alegeri în SUA. Ultima zi de campanie prezidențială

Fostul preşedinte al PNL Vaslui, Nelu Tătaru, s-a prezentat la sediul DNA Iaşi, unde este audiat în dosarul în care este acuzat de luare de mită. „Nu am emoţii, ştiu că am adevărul de partea mea şi merg cu inima deschisă”, a spus fostul ministru al Sănătăţii. Nelu Tătaru a fost pus sub urmărire penală, […] Articolul Nelu Tătaru, la DNA: „Nu am emoţii, ştiu că am adevărul de partea mea” apare prima dată în Money.ro.