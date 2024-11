Ce arată raportul lui Alex Mitriță, 32 de minute pe teren în Craiova - FCSB

20:30

Bogdan Ungureanu (17 ani), portarul de rezervă al Rapidului, a apărut cu un look inedit înaintea meciului cu Hermannstadt, din runda cu numărul #15 din Superliga. Asemenea lui Benjamin Siegrist, portarul titular al Rapidului, Ungureanu a decis să facă și el o schimbare importantă de look. Acesta a părut în Giulești cu părul alb pentru confruntarea cu sibienii. Siegrist are părul blond. Până în acest moment, Bogdan Ungureanu a apărat poarta Rapidului în 5 partide. ...