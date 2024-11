Un bărbat a fost arestat în nordul statului New York după ce a amenințat că va incendia o secție de votare

Un bărbat a fost arestat în nordul statului New York după ce a ameninţat să incendieze o secţie de votare, relatează The Associated Press.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StirileProtv.ro