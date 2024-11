Ciolacu: „De Sărbătorile Pascale, mai mult ca sigur, românii o să vină pe Schengen”

07:40

BRUXELLES – Acest an este „practic sigur” că va eclipsa 2023 ca fiind cel mai cald din lume de la începutul înregistrărilor, a declarat joi Serviciul Copernicus al Uniunii Europene privind schimbările climatice (C3S). 2024 va fi cel mai cald an înregistrat vreodată în lume, susțin oamenii de știință din UE Datele au fost publicate […] Articolul 2024, cel mai cald an înregistrat vreodată în lume apare prima dată în Money.ro.